AKP ve CHP’nin ‘reklam savaşları’nın perde arkası

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ALTAN SANCAR

Millet ittifakının cumhurbaşkanı ve yardımcılarının yer aldığı reklam filmlerinin görüntüleri AKP’nin Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas tarafından yayınlanmadan önce sosyal medyada paylaşıldı.

Diken CHP ve AKP arasındaki reklam filmi mücadelesinin perde arkasına ulaştı.

Görseller: Twitter

İlk olarak CHP lideri ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Nisan’da AKP’nin yayınlanacak reklam filminden haberdar olduğunu ima eden bir tweet paylaştı:

*Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta!

Bakalım Ayasofya Camii propagandası ne zaman başlayacak. Bunlar için her şey reklam. Hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimizi ne hale getirdiler? Temiz alın çalmayanın, çırpmayanın, harama el sürmeyenin, halkını aç bırakmayanındır. Nokta! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 27, 2023

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımın üzerinden bir saat geçtikten sonra AKP’nin Ayasofya ve seccade görüntülerinin yer aldığı reklam filmi yayınlandı.

Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak… pic.twitter.com/ziD8Jj9OMs — AK Parti (@Akparti) April 27, 2023

Bunun üzerine AKP’li Arvas da Kılıçdaroğlu’nun bugün başlayacak olan kampanyasının görsellerini ve videolarını Twitter’dan paylaştı: “Kılıçdaroğlu dün yayınlayacağımız reklam filmini etik dışı bir şekilde öğrenip kendince ucuz bir numaraya başvurmuştu. Bu ucuzluklara ihtiyaç duyan CHP’ye ders olması açısından bu akşam yayınlanacak reklamlarını paylaşıyorum. Umarım bir daha böyle ucuzluklara başvurmazlar.”

Kılıçdaroğlu dün yayınlayacağımız reklam filmini etik dışı bir şekilde öğrenip kendince ucuz bir numaraya başvurmuştu.



Bu ucuzluklara ihtiyaç duyan CHP’ye ders olması açısından bu akşam yayınlanacak reklamlarını paylaşıyorum.



Umarım bir daha böyle ucuzluklara başvurmazlar. https://t.co/Js9ZptaCRE pic.twitter.com/tybbrgF3Cf — Ömer Arvas (@omerarvas) April 28, 2023

Paylaştığı videoda ses olmaması dikkat çeken Arvas videoyu bilerek sessiz yayınladığını söyledi.

Diken’in AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre bugün başlayacak kampanyanın televizyon kanallarına ve ajanslara gönderilmesiyle birlikte AKP de bu durumdan haberdar oldu. Arvas kendisine de ulaşan videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

CHP’liler durumu ‘doğal karşıladı

Bilgileri doğrulayan CHP kanadı da televizyon kanallarına planlama için videoların erkenden gönderildiğini hatırlattı.

Gönderilen kanallar veya ajanslardan videoların AKP’ye ulaştığını söyleyen CHP’liler durumu ‘doğal’ olarak karşıladı. Öyle ki CHP’lilere göre videoların sessiz ve ekran görüntüsü olarak yayınlanması kendileri açısından ‘avantaj.’

Puanı kendilerine yazdılar

Arvas’ın paylaşımıyla ‘kitlelerin videoları daha fazla merak ettiğini’ savunan CHP’liler durumu kendi lehlerine olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin reklamından nasıl haberdar olduğuna dair soruya ise “Biz reklam çekilmeden kullanılacağını biliyorduk. Bir sonraki reklamın ne olacağını da biliyoruz” yanıtı verildi. Ancak CHP’li kaynaklar içeriğe dair “Benzer hamaset” dışında bir yorum yapmak istemedi.