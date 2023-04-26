Akşam Postası / 26 Nisan 2023

Akşener: Savaşa gider gibi seçim propagandası yapanları emekliye gönderin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gelip size savaşa gider gibi seçim propagandası yapanların tamamını böyle sağlam bir Osmanlı tokadıyla, emekliye gönderin” dedi.

Erdoğan, bugünkü programa katılmayacak: İstirahat edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü yayın esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü seçim programlarına katılamayacağını bildirdi.

Demirtaş: Kılıçdaroğlu sadece mahkeme kararlarının uygulanacağını söyledi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tahliye talebinin olmadığını, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sadece hakkındaki mahkeme kararlarını uygulayacağını dile getirdiğini’ söyledi.

Yanık’tan açıklama: Koliler, AFAD’a yardım için seçim aracında taşınmış

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim otobüsündeki kolilerin ‘AFAD’a yardım etmek amacıyla taşındığını’ ileri sürdü. Yanık, ‘konunun tüm detaylarıyla araştırılacağını’ da ekledi.

89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin kolon yerleri değiştirilmiş

Diyarbakır’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi’ne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlar sıralandı.

Hatay Havalimanı, ‘yoğunluk bitince’ açılacakmış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı’nın ‘yoğunluk bittikten sonra açılacağını’ söyledi. Bakan, buraya uçuşların ‘pisti koruyan duvarlardaki bazı sorunlardan’ durdurulduğunu da ekledi.

Avukat Rezan Epözdemir’den Denizbank’ın açıklamasına yanıt

Bir şube müdürünün tutuklanması nedeniyle ‘skandal dolandırıcılık’ soruşturmasına adı karışan Denizbank’ın açıklamasına avukat Rezan Epözdemir’den yanıt geldi.

Elon Musk, anonim hesabını göstermiş olabilir

Twitter’ın sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, istemeden anonim olarak kullandığı Twitter hesabını göstermiş olabilir.

DİSK, TÜİK’e açtığı davayı kazandı: Liste açıklanacak

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), enflasyon hesaplamasında kullanılan madde fiyat listesini açıklamama kararı alan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alırken çelişkili veriler paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almak için verdiği kadın cinayetleri verileriyle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verileri çelişiyor.

Ülke ülke yurt dışı seçmen sayısı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için oy kullanma işlemleri yarın başlıyor. En fazla seçmenin bulunduğu ülke Almanya olurken en az seçmenin bulunduğu yer Brezilya.

Kaftancıoğlu, ‘diktatör’ davasında beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kast ederek “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dediği için dört yıl sekiz aya kadar hapsinin istendiği davadan beraat etti.

Kızılcık Şerbeti için karar çıktı: Dizi bu cuma yeniden yayında

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş haftalık yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazla ilgili karar çıktı.

Togg teslimatı bekleyenlere mesaj bile gitmemiş

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, parasını ödeyip iki haftadır Togg teslimatını bekleyen kişilere henüz bir mesaj bile gitmediğini belirtti. Özpeynirci, ayrıca bu araçların bakanlara verilen çift motorlu üst versiyonlardan olmadığını söyledi.