Demirtaş: Erdoğan seçim sonucunu kabul edecek

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Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını kabul edeceğini ve saygı göstereceğini söyledi: “Aksini düşünmek mümkün değil.”

Fotoğraf: Reuters

Demirtaş, Politico’dan Elçin Poyrazlar’a konuştu.

Demirtaş’ın ‘Türkiye’nin tarihi seçimini şekillendirecek kişi’ olduğu yazılan haberde eski HDP liderinin şu sözlerine yer verildi: “Yüzde 0,5’in bile çok önemli olduğu bu kritik seçimde Kürt seçmen sonucun belirlenmesinde çok etkili olacak.”

Demirtaş ayrıca, Erdoğan’ın ilk turda büyük bir farkla seçimi kaybedeceğini düşündüğünü de ekledi.

Erdoğan’ın kaybetmesi halinde iktidarı bırakıp bırakmayacağına dair bir soruyuysa “Erdoğan’ın seçim sonuçlarını kabul edeceğine ve sonuca saygı duyacağına inanıyorum. Aksini tahayyül etmek mümkün değil” diye yanıtladı.

‘PKK’nın siyasi uzantısı değiliz‘

Demirtaş, HDP’nin ‘terör’ gerekçesiyle karşı karşıya olduğu kapatma davası sorulduğunda da şunları dedi: “Şiddet ve silahlı yöntemleri tasvip etmiyoruz ve desteklemiyoruz. PKK’nın siyasi uzantısı değiliz. Biz bağımsız bir siyasi aktörüz.”