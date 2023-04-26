Erdoğan, ‘Giderlerse gitsinler’ demişti: Dönmeleri için kamu spotu hazırlamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkedeki durumdan rahatsız olup yurt dışına giden doktorları geri çağıran bir kamu spotu hazırladı.

Tayyip Erdoğan. (Reuters)

Son yıllarda çok sayıda hekimin çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ettiği, birçok genç hekiminse yurt dışında iş bulmak için belge topladığı bildiriliyor.

Erdoğan, sayıları her geçen gün artan bu doktorlar için “Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz“ demişti.

Erdoğan’ın bu dediğinin aksine bir çağrı içeren kamu spotu hazırladığı öğrenildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, söz konusu kamu spotunun oy çokluğuyla onaylandığını duyurdu.

“Doktor istifalarını ‘Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz’ diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum’ çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!”