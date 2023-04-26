89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’nin kolon yerleri değiştirilmiş

Diyarbakır’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeria Sitesi’ne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlar sıralandı.

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Diyarbakır’ı da etkileyen depremlerde bir kısmı çöken ve geri kalan kısımları ağır hasar alan Galeria Sitesi’nde 89 yurttaş yaşamını yitirirken, 20 yurttaş da yaralı olarak kurtarılmıştı. Ayrıca sitenin yıkılmayan üç bloğunda yaşayanların evcil hayvanları günler süren mücadelenin ardından sıkıştıkları yerden sağ çıkarılmıştı.

Diyarbakır başsavcılığının, kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında bilirkişi heyetince Galeria Sitesi’yle ilgili hazırlanan 31 sayfalık rapor, Diyarbakır başsavcılığına sunuldu.

Raporda yer alan tespitler şöyle:

“Binaların altındaki kolonlardaki konum değişikliği, mimari planda gösterilen duvarların kaldırılması, döşemelerde merdiven boşluğu açılması gibi yapıda meydana getirilen düzensizlikler, deprem bölgelerinde hiç tercih edilmeyen bir yapı sisteminin projelendirilmesi ve uygulanmasının binanın yıkılmasına sebep olduğu kanaatine varılmıştır.”