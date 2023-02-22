Diyarbakır’da hayvanların kaldığı Galeria Sitesi’nde yıkıma başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde en az 13 hayvanın mahsur kaldığı ağır hasarlı apartmanların kontrollü yıkımına başlandı.

Hayvanseverler 50 metrelik sepetli vinç için seslenmeye devam ediyor.

Görsel: Twitter

Diyarbakır’ı da etkileyen depremde bir kısmı çöken ve geri kalan kısımları ağır hasar alan Galeria Sitesi’nde 89 yurttaş yaşamını yitirirken 20 yurttaş da yaralı olarak çıkarıldı. Sitenin yıkılmayan üç bloğunda yaşayanların evcil hayvanları için günlerdir yürüttüğü kampanya sonucu yıkım kararı verilen binada dün arama çalışmaları yapıldı.

Belediye ve polis ekiplerinin dün drone’la çektiği görüntülerde hala apartman içinde yaşayan hayvanlara rastlandı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dördüncü kata kadar girse de hayvanlara ulaşamadı. Dokuzuncu katta görülen hayvanlar içinse vinç yeterli gelmedi. Bunun üzerine daha uzun bir nakliye asansörünün yurttaşlar tarafından bulunması istendi. Ancak hiçbir nakliye şirketi aracını siteye yanaştırmayı kabul etmedi ve çalışmalar sonlandırıldı.

Binalar için yıkıma başlama kararı alındı. Yıkım bugün saat 08:00’da kontrollü olarak başlarken, hayvanların kaçması için fırsat yaratılmaya çalışılacak.

Yıkım makaslayarak yapılıyor ve üst katlara geçildi. Hayvan sahipleri gözyaşları ile izliyor. pic.twitter.com/TKpdu3ZJAc — Altan Sancar (@altansancarr) February 22, 2023

Hayvanseverler sosyal medyada 50 metrelik sepetli vinç çağrılarını yineledi.

Galeria'da yıkıma başlandı. Lütfen yıkımı durdurmak için elinizden bir şey geliyorsa yapın, bir vinç bulursak hâlâ apartmanda yaşayan hayvanları kurtarabiliriz. pic.twitter.com/rqg7SdFkD7 — İlke Cambazoğlu (@ilkecambazoglu) February 22, 2023

Galeria'daki canlar için belki son saatler. Diyarbakır'da depremden hasar alan Galeria'daki 14 hayvan pencerede kurtarılmayı bekliyor ama sepetli vinç bulunamıyor. Yıkım kararı var, çok acil. Bu tweetini gören ve yapabileceği birşey olan varsa lütfen hemen yapsın. — aslıalpar (@aslialpar) February 22, 2023