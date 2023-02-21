Diyarbakır’da hayvanların enkaz altında kaldığı binalar yıkılacak

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde en az 13 hayvanın mahsur kaldığı ağır hasarlı apartmanların kontrollü yıkımına yarın sabah başlanacak. Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi Leyla Naz Eren bugünkü çalışmalarda enkazda hala yaşayan kediler tespit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Diken

Diyarbakır’ı da etkileyen depremde bir kısmı çöken ve geri kalan kısımları ağır hasar alan Galeria Sitesi’nde 89 yurttaş yaşamını yitirirken 20 yurttaş da yaralı olarak çıkarıldı. Sitenin yıkılmayan üç bloğunda yaşayanların evcil hayvanları için günlerdir yürüttüğü kampanya sonucu yıkım kararı verilen binada bugün arama çalışmaları yapıldı.

Belediye ve polis ekiplerinin bugün dronela çektiği görüntülerde hala apartman içinde yaşayan hayvanlara rastlandı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri dördüncü kata kadar girse de hayvanlara ulaşamadı. Dokuzuncu katta görülen hayvanlar içinse vinç yeterli gelmedi. Bunun üzerine daha uzun bir nakliye asansörünün yurttaşlar tarafından bulunması istendi. Ancak hiçbir nakliye şirketi aracını siteye yanaştırmayı kabul etmedi ve çalışmalar sonlandırıldı.

Binalar için yıkıma başlama kararı alındı. Yıkım yarın saat 08:00’da kontrollü olarak yapılacak ve hayvanların kaçması için fırsat yaratılmaya çalışılacak.

Asansörün boyu yetmedi

Avukat Leyla Naz Eren bugün siste önünde yaşananları Diken’e anlattı:

“Hayvanları kurtarmak için itfaiye geldi. Veterinerler Odası’ndan hekimler geldi ve hazır

Bulundu. İlk önce dördüncü kattaki kedi için drone ile görüntülendi bina. Ardından dördüncü katta bir kedi olduğunu söyledik. Dördüncü kattaki kediyi göremedik bu arada. Ama yine de cam kırıldı ve itfaiye aracı içeri mama su bıraktı. Buna rağmen kedi gelmedi. Drone girdiğinde dünkü deprem dolayısıyla içerideki eşyalar devrilmişti. Dolap kafesi koyduğumuz yerin kapısını tıkamış. Yani kedi orada olsa bile gelemezdi.

Dokuzuncu katta da dört tane kedi vardı, iki tanesini görüntüledik. Bu kediler için de maalesef hiçbir asansörün boyu yetmedi. Zemin de çok sağlam olmadığı için vinçle giremediler. Daha sonra bize ‘Eğer nakliye asansörü bulursanız almanıza yardım edeceğiz’ dediler. Nakliye araçlarının hepsi gelip geri ‘Biz asla bu hasarlı binaya yaklaşmayız’ diyerek geri gitti. C bloktaki hayvan için keşif yapılacağı söylendi, ama orada da otopark kısmının zemininin sağlam olmadığı belirtildi. Yani hiçbir canlı kurtarılamadı ve yarın sabah saat 08:00’de yıkıma başlanacağı bize yetkililer tarafından iletildi.

Kontrollü bir şekilde yıkılacağını söylüyorlar. Makaslama yöntemiyle sıra sıra kesilerek yıkılacak binalar. Her bina yıkılırken hayvanın bir sonraki kata atlama şansı gözetilerek yıkılacakmış. O sırada da veteriner hekimler hazır olacakmış. Oradaki vinç operatörü bize hayvanların bu Oradaki vinç operatörü bize hayvanların bu yöntemle yaşama şansının olduğunu söyledi, ama bilemiyoruz. Orada ‘Biz içeri gireriz, gider alırız’ diyen gönüllüler oldu. Bizler de kendilerine girmeye gönüllü olduğumuzu söyledik. Ama insan hayatını tehlikeye atmayacaklarını söylüyorlar. Burada daha önce AFAD çalışanlarının da yaralandığını söyleyerek bu riski almayacaklarını söylediler. Yarın yıkıma başlayacakmış.”