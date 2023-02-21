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Yaramazlara biraz batar!

Deprem bölgesinde 139 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesinde en az 139 bin bina yıkık ve acil yıkılacak.

Fotoğraf: AA

Son rakamları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.


  • 21 Şubat itibariyle 11 şehirde 1 milyon 123 bin bina incelendi.
  • 139 bin binadaki 458 bin bağımsız birim (ev, dükkan vb.) yıkık ve yıkılacak.
  • Osmaniye’de 1361, Adana’da 701, Adıyaman’da 8 bin 21, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ’da 386, Hatay’da 14 bin 141, Kahramanmaraş’ta 12 bin135, Kilis’te 1002, Malatya’da 17 bin 990, Şanlıurfa’da 2 bin 54, Gaziantep’te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek.
  • Konutların hiçbiri zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek

Seviyeler

İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre hasar seviyeleri şöyle:

  • Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak yıkılmalı.
  • Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.
  • Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.

Deprem

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