Kızılcık Şerbeti için karar çıktı: Dizi bu cuma yeniden yayında

Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş haftalık yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazla ilgili karar çıktı.

Dizide Nursema karakterini Ceren Karakoç canlandırıyor

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin RTÜK’ün aldırdığı kararı bozduğunu ve yürütmeyi durdurduğunu televizyon yazarı Birsen Altuntaş duyurdu. Show TV lehine çıkan karardan sonra dizi cuma günü yeniden seyirciyle buluşuyor.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut kararı, ‘Nerede Kalmıştık’ diyerek kutladı.

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, iktidar çevreleri tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.