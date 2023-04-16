Senaristler, ‘Kızılcık Şerbeti’ yerine yayınlanan ‘İslamafobi’ belgeseline çıkıştı: Taraflı bir tehdit

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SenaristBir), ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yerine yayınlanan İslamafobi konulu belgeselin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önsözüyle ekrana getirilmiş olmasını ‘taraflı bir tehdit’ olarak değerlendirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ‘Nursema’ karakteri

Show TV’deki Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) cezası nedeniyle yayınlanmamıştı.

Onun yerine yine RTÜK kararıyla ‘İslamafobi’ konulu bir belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Koronavirüs kadar tehlikeli olan, islam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor” önsözüyle ekranlara getirilmişti.

SenaristBir, RTÜK’ün kararına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. ‘Daha önce örneği görülmemiş şekilde verilen cezayı’ kabul etmediklerini kaydeden senaristler, ekranlarda Erdoğan’ın sözünün yer almasını da açık bir sansür ve tehdit olarak gördüklerini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ adlı diziye, RTÜK tarafından ‘kadına karşı şiddet’ ve ‘kadınlara karşı baskıyı teşvik etmek’ bahanesiyle daha önce örneği görülmemiş şekilde, idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma kararını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Yayın günü ‘İslamafobi’ konulu belgeselin, Cumhurbaşkanının önsözüyle ekrana getirilmiş olması taraflı bir tehdit mesajı ve açık bir sansürdür.

*Kutuplaşmayı eleştiren, güçlü kadın karakterleri barındıran ve en önemlisi, toplumun sahici dertlerini merkeze alan bu dizinin bu argümanla sansürlenmesi, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıran zihniyetin kendisiyle çelişen bir uygulamasıdır, trajikomiktir ve kabul edilemez.

*Söz konusu diziye emek verenlere, evine ekmek götürenlere ve izleyicilerine karşı, oransız güç kullanarak yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bizler gücünü yaratıcı fikirlerinden ve ilkelerinden alan sanatçılar olarak karar merciini uyarıyor, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.

SHOW TV’de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" adlı diziye, RTÜK tarafından “Kadına karşı şiddet” ve “Kadınlara karşı baskıyı teşvik etmek” bahanesiyle daha önce örneği görülmemiş şekilde, idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma kararını kınıyor ve kabul etmiyoruz. pic.twitter.com/Opr6melyEm — SenaristBir (@SenaristBir) April 15, 2023

Ne olmuştu?

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, son dönemde iktidar çevresi tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma‘ diye etiket açarak kampanya başlatmıştı.

Kanal avukatlarının kararın durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme RTÜK’ten savunma istemişti.

Mahkemenin cezayı onaylamasının ardından Kızılcık Şerbeti’nin cuma akşamı yayınlanması gereken yeni bölümü ekranlara getirilmemişti.