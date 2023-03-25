‘Kızılcık Şerbeti’ne Ramazan geldi: İftar yemeğinde içki krizi

Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde dizinin karakterleri, oruç açanlarla içki içenlerin aynı mekanda bulunması üzerinden tartışmaya girdi.

Kolaj: Diken

Show TV’de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin dün gece yayımlanan bölümünde, aynı lokantada hem içki içilip hem oruç açılır mı tartışması vardı.

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasının, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatıldığı dizide; oruç tutmayan Kıvılcım (Evrim Alasya) karakteri ile iftar ettiği lokantada içki servis edilmesine tepki gösteren bir başka karakter tartıştı.

Tartışmaya Kıvılcım’ın muhafazakar erkek arkadaşı Ömer (Barış Kılıç) da katıldı.

Dizide Kıvılcım ve Ömer, Ömer’in arkadaşı bir çiftle yemeğe gider.

Tartışma Ömer’in arkadaşının, lokantada içki içen turistlerden rahatsız olmasıyla başlar.

Garsonu çağırıp “Biz buraya gelmişiz sizin yaptığınız yakışık alıyor mu” diye azarlayınca Kıvılcım’la aralarında şöyle bir diyalog geçer:

– Yan masada içki içilmesi sizi neden bu kadar rahatsız etti, ben anlayamadım?

– Mübarek Ramazan ayındayız oruçluyuz burada.

– Ben değilim mesela

– Anlamadım?

(Bu noktada muhafazakar karakterin eşi araya girer ortamı yumuşatmak için kocasına dönerek, “Kıvılcım oruç tutmadığı için senin hassasiyetini çok iyi anlayamadı” der. Ancak Kıvılcım buna da itiraz eder.)

– Anladım ama hak vermedim.

– Nasıl yani biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi?

– İsteyen içki içsin isteyen çay içsin, bundan rahatsız olan bir varsa gitsin orucunu evde açıversin bir zahmet… Burası laik bir ülke. Bunun için bu halk çok mücadele verdi.

Diyalog bir süre daha devam eder ve bir noktada Ömer “Ya arkadaşlar yapmayın lütfen, saçma sapan bir tartışmanın içindeyiz. Ben bugüne kadar din ve inanç üzerinden yapılan hiçbir tartışmanın sonuca vardığını görmedim” sözleriyle tartışmaya dahil olur.