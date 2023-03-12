RTÜK’ten, Kızılcık Şerbeti dizisine inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında ‘kadına karşı şiddet’ gerekçesiyle inceleme başlattıklarını duyurdu.
Show TV’de yayımlanan, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı dizinin son bölümünde; ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler, diziye tepki göstermişti.
RTÜK Başkan Ebubekir Şahin Twitter’dan yaptığı açıklamayla dizi hakkında inceleme başlattıklarını söyledi:
“Show TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”