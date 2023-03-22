RTÜK, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi hakkında kararını verdi: Show TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’ye Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan ‘kadına karşı şiddet’ sahneleri nedeniyle 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verdi.

Show TV’de yayımlanan, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç’un paylaştığı dizinin 18’inci bölümünde; ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılmıştı. Kadına karşı şiddetin özendirildiğini söyleyen izleyiciler, diziye tepki göstermişti.

RTÜK Başkan Ebubekir Şahin, dizi hakkında inceleme başlattıklarını söylemişti.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, kurulun dizi hakkında verdiği kararı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kızılcık Şerbeti’nde yer alan kadına karşı şiddet sahneleri nedeniyle dizinin yayıncısı Show TV’ye 5’er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası verildi.

Taşçı, bu cezanın Show TV’ye, aynı kanalda yayımlanan Güldür Güldür programında Ali Sunal’ın yaptığı konuşma nedeniyle kesildiğini söyledi:

“RTÜK, sorumluların deprem sonrası istifa etmemesini eleştiren Ali Sunal’ın sunucusu olduğu Güldür Güldür’e ceza veremeyince programın yayıncısı Show TV’ye bir dizideki kadına şiddetten yüzde 5 para 5 kez de program durdurma cezası verdi. Oysa TRT’de kadına şiddetin alası var…”