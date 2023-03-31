‘Kızılcık Şerbeti’ oyuncuları ve izleyicilerinden RTÜK’e cezayı durdurma çağrısı

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen beş program durdurma cezasının iptali için Twitter’da ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma’ etiketiyle kampanya başlatıldı.

Kızılcık Şerbeti Nursema ve Umut karakterleri

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, son dönemde iktidar çevresi tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beşer kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Kararın uygulanması halinde beş hafta boyunca ekranlarda Kızılcık Şerbeti yerine RTÜK tarafından gönderilen belgeseller yayınlanacak.

Kanal, karara karşı pazartesi RTÜK’e itiraz edecekken dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri de Twitter üzerinden ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma‘ diye etiket açarak kampanya başlattı.

Paylaşımlar şu şekilde:

Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?

Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma — Sıla Türkoğlu (@silaturkogluu) March 31, 2023

Sanat; eleştirir. Ayna tutar.

İyiye, güzele olan algıyı ve ilgiyi geliştirir.



Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

Biz, Buradayız.



Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma#kızılcıkşerbeti — Müjde Uzman (@mujdeuzman) March 31, 2023

Biz nice hikayeler anlatmaya devam edeceğiz.Kadın erkek ayrımı yapmadan insanı insan olduğu için severek. Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma https://t.co/q0aL2LB1Gg — Doğukan Güngör (@dogukanngungor7) March 31, 2023

Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma — müjde evrim alasya (@evrmalsy) March 31, 2023

Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma — Barış Kılıç (@BrsKILIC) March 31, 2023

Kızılcık Şerbeti yayınlandığı ilk günden itibaren verdiği mesajlarla bir çok kişiye umut olmuştur. Olmaya da devam ediyor.

Özgürlüğümüze dokunmayın artık!



Baskılara, dayatmalara karşı👇🏼



Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma — Cemal Günbaş (@cemalgunbas) March 31, 2023

Yayınlanan değil yayınlanırken verilen mesaj önemlidir.Kızılcık Şerbeti yayınlandığı ilk günden itibaren verdiği mesajlarla bir çok kişiye umut oldu. Olmaya da devam edecek.Buna engel olmak isteyenlere ise diyecek bir şey bulamıyorum.Vazgeçmiyoruz.



Rtük KızılcıkŞerbetineDokunma — Tv Sever (@tv_sever) March 31, 2023