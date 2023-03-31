‘Kızılcık Şerbeti’ oyuncuları ve izleyicilerinden RTÜK’e cezayı durdurma çağrısı

Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen beş program durdurma cezasının iptali için Twitter’da ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma’ etiketiyle kampanya başlatıldı.
Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, son dönemde iktidar çevresi tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.
RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beşer kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.
Kararın uygulanması halinde beş hafta boyunca ekranlarda Kızılcık Şerbeti yerine RTÜK tarafından gönderilen belgeseller yayınlanacak.
Kanal, karara karşı pazartesi RTÜK’e itiraz edecekken dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri de Twitter üzerinden ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma‘ diye etiket açarak kampanya başlattı.
Paylaşımlar şu şekilde: