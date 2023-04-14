Ceza kararı e-postayla ulaştırıldı, ‘Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü yayınlanmadı

Show TV’nin dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) cezası nedeniyle yayınlanmandı.

Görsel: Show TV

Muhafazakar – laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, son dönemde iktidar çevresi tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Ceza nedeni olarak dizinin 18’inci bölümünde ailesi tarafından istemediği erkekle zorla evlendirilen Nursema karakteri, evlendiği erkek tarafından camdan aşağı atılması gösterilmişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden ‘RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma‘ diye etiket açarak kampanya başlatmıştı.

Show TV, bu akşam RTÜK’ün cezanın uygulanması kararına ilişkin kendilerine e-postayla iletilen mahkeme tebligatının posta yoluyla ulaşması gerektiği için dizinin yayınlanmasına karar vermişti.

Ancak geçen bölümün özetin yayınlandığı sırada Show TV lisans iptali riski nedeniyle yayını kesti.