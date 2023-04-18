İletişim Başkanlığı’na göre ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisine uygulanan sansür değilmiş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iki günde bir yayımladığı ‘dezenformasyon bülteni‘nde Kızılcık Şerbeti dizisine beş kez yayın durdurma cezasının ‘sansür’ olmadığını söyledi.

Show TV’deki cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘kadına şiddet sahneleri’ gerekçe gösterilerek verdiği beş kez yayın durdurma cezası nedeniyle ekranlara getirilmemişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri RTÜK’ün sansür uyguladığını belirterek karara tepki göstermişti.

İletişim Başkanlığı, en son yayınladığı dezenformasyon bülteninde Kızılcık Şerbeti’ne sansür uygulanmadığını yalnızca ‘beş kez program durdurma’ cezası aldığını aktardı. Bunun nedenini de şu sözlerle açıkladı:

*Cezanın nedeni olarak gösterilen sahneler ve sansür iddialarının aksine dizinin 10 Mart 2023 tarihinde saat 20.47’de yayınlanan 18’inci bölümündeki bazı sahnelerine yönelik kamuoyunda yoğun tepki oluşmuş ve RTÜK’e çok sayıda şikayet ulaşmıştır.

*Yapılan incelemelerin ardından dizinin tepki çeken bölümündeki sahnelerde kadına yönelik şiddetin yer aldığı tespit edilmiş, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının s bendinde yer alan ‘Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez’ hükmü kapsamında ‘program durdurma’ cezası uygulanmıştır. RTÜK, daha önce de ‘kadına şiddet’ sahneleri içeren bir dizi filmle ilgili ‘program durdurma’ cezası uygulamıştır.