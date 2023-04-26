Erdoğan, bugünkü programa katılmayacak: İstirahat edeceğim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü yayın esnasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü seçim programlarına katılamayacağını bildirdi.

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Dün Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Cumhurbaşkanı, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti: “Üzerinize afiyet dün bugün TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.”

Erdoğan, doktorların tavsiyesiyle bugün evde istirahat edeceğini, seçim programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılacağını söyledi.

Erdoğan’ın açıklamasının tamamı şöyle: “Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.”