AFAD kolileri, bakanın seçim otobüsünden çıktı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yardım kolilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın seçim otobüsünden çıktığına ilişkin bir video yayınladı.

AFAD kolileri, Derya Yanık’ın seçim otyobüsünde. (AA-Twitter)

Yayınlanan videoda Bakan Yanık’ın seçim otobüsünde yardım kolileri görünüyor. Videoyu Twitter’dan paylaşan CHP’li Taşçıer, Yanık’tan açıklama istedi.

Taşçıer’in paylaşımı şöyle: “Derya hanım açıklayabilecek misiniz? Milletin vergileriyle, bağışlarıyla alınan malzemeleri şahsi adaylığınız için parti aracından dağıtmak da ne? AFAD kolilerinin seçim aracında ne işi var? Devlet’in uçakları, araçları, tüm imkanlarını seferber ettiniz daha yetmedi mi?”