Diken

Yaramazlara biraz batar!

AFAD kolileri, bakanın seçim otobüsünden çıktı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) yardım kolilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın seçim otobüsünden çıktığına ilişkin bir video yayınladı.

AFAD kolileri, Derya Yanık'ın seçim otyobüsünde. (AA-Twitter)
AFAD kolileri, Derya Yanık’ın seçim otyobüsünde. (AA-Twitter)

Yayınlanan videoda Bakan Yanık’ın seçim otobüsünde yardım kolileri görünüyor. Videoyu Twitter’dan paylaşan CHP’li Taşçıer, Yanık’tan açıklama istedi.


Taşçıer’in paylaşımı şöyle: “Derya hanım açıklayabilecek misiniz?  Milletin vergileriyle, bağışlarıyla alınan malzemeleri şahsi adaylığınız için parti aracından dağıtmak da ne? AFAD kolilerinin seçim aracında ne işi var? Devlet’in uçakları, araçları, tüm imkanlarını seferber ettiniz daha yetmedi mi?”

Aile Bakanı Yanık, kadına şiddetin asıl nedenini buldu: Alkolizm

SON HABERLER

İşçiler İstanbul’da hastanesiz bırakılıyor

İstanbul’un tek meslek hastalıkları hastanesi olan İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi işlevsiz bırakılıyor. 70 yataklı hastaneye, deprem riski nedeniyle Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çok ilaca dirençli tüberküloz kliniği taşınacak.