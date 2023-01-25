Aile Bakanı Yanık, kadına şiddetin asıl nedenini buldu: Alkolizm

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çok basit bir şey söyleyeyim. Kadına yönelik şiddetin sebepleri arasında yüzde 70, 75’e yakın alkolizm var” dedi.

Derya Yanık. (AA)

Kadın örgütleri, önleyici tedbirler ile yaptırımlar yeterli olmadığı için cinayet ve şiddetin artarak sürdüğüne dikkat çekse de Bakan Yanık, sorunun büyük oranda alkol kullanımından kaynaklandığını savundu.

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bugün Ankara 75. Yılı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde buluşan Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetin yüzde 75’e yakın oranda alkolden kaynaklandığını öne sürdü.

ANKA’nın haberine göre Yanık’ın ilgili konuşmasının tamamı şöyle:

“Öncelikle bunu bir ifade edeyim. Yani yasal düzenlemelerle alakalı herhangi bir zaafımız yok ama uygulamayla ilgili zaman zaman sıkıntılar çekiyoruz. Belki uygulayıcı kurum ve kuruluşlardan ama daha çok da toplumsal tepkilerden kaynaklı bir sıkıntımız var. Yani işte alkol mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Kadına yönelik şiddetin sebepleri arasında yüzde 70, 75’e yakın alkolizm var. Alkolle ilgili bir tartışmayı açmamız mümkün değil. Direkt hayat tarzı engeliyle karşı karşıya kalırsınız. Çok net söylüyorum bakın çok dürüstçe söylüyorum.”

‘Eşcinselliği normalleştirmemizi kimse beklemesin’

Eşcinsellerin yaşam hakkını korumanın devletin sorumluluğunda olduğunu belirten Yanık, devamında şunları dedi: “Ama öbür taraftan kimse eşcinselliği normalleştirmek, eşcinselliği kamusal alanda hiçbir problem değilmiş gibi kabul etmeyi bizden beklemesin. Ne bireysel olarak ne hükümet olarak. İkisi birbirinden çok ayrı şeylerdir. Bu sınırı bir çekelim, ondan sonra konuşalım.”