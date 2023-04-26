İBB ‘yolsuzluk dosyası’nı yeniden hatırlattı: Kamu zararı 106 milyon dolar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, belediyenin AKP döneminde özel bir şirketten satın aldığı arazi yoluyla kamunun 106 milyon dolar zarara uğratıldığını duyurdu.
Gökce ayrıca ‘yolsuzluk dosyaları’na el koyan İçişleri Bakanlığı’nın dönemin yöneticileri hakkında herhangi bir yaptırım uygulamadığını da belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra İBB teftiş kurulu tarafından hazırlanan 50 yolsuzluk dosyasına İçişleri Bakanlığı tarafında el konulmuştu.
Bu dosyalardan biri de Metal Yapı Konut’tan satın alınan Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi’ndeki eski lunapark arazisiydi. Metal Yapı’yla eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ortak işler yapıyordu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Gökce, söz konusu bölgenin imar planının değiştirildiğini hatırlattı.
İBB’nin güncel kurla toplamda 2 milyar TL zarara uğratıldığı satışlar ilgili Gökce’nin tweetleri şöyle: