İBB ‘yolsuzluk dosyası’nı yeniden hatırlattı: Kamu zararı 106 milyon dolar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, belediyenin AKP döneminde özel bir şirketten satın aldığı arazi yoluyla kamunun 106 milyon dolar zarara uğratıldığını duyurdu.

Gökce ayrıca ‘yolsuzluk dosyaları’na el koyan İçişleri Bakanlığı’nın dönemin yöneticileri hakkında herhangi bir yaptırım uygulamadığını da belirtti.

Fotoğraf: İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla AKP dönemine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Daha sonra İBB teftiş kurulu tarafından hazırlanan 50 yolsuzluk dosyasına İçişleri Bakanlığı tarafında el konulmuştu.

Bu dosyalardan biri de Metal Yapı Konut’tan satın alınan Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi’ndeki eski lunapark arazisiydi. Metal Yapı’yla eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ortak işler yapıyordu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Gökce, söz konusu bölgenin imar planının değiştirildiğini hatırlattı.

İBB’nin güncel kurla toplamda 2 milyar TL zarara uğratıldığı satışlar ilgili Gökce’nin tweetleri şöyle:

2️⃣ Satın alma işleminden sonra dönemin İBB yönetimi tarafından bir imar planı değişikliği yapılarak yeşil alan olarak tanımlanan bölgenin fonksiyonu değiştirildi. — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 26, 2023

Peki satın alma işleminde kamu yararı var mıydı?



2021 tarihli Büyükşehir Belediye Müfettişimiz tarafından hazırlanan raporda “mevzu bahis satın alma işleminin hangi mahalli müşterek ihtiyaç nedeniyle yapıldığının tespit edilemediği” belirtilmiştir. — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 26, 2023

6️⃣ İBB müfettişi tarafından hazırlanan raporda aynen şu ifadeler yer almaktadır:



“Belediye Başkanlığımızca satın alınarak ödemesi yapılan mezkur taşınmazların alım gerekçesinin bulunmaması ve alındıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi değerlendirildiğinde, birilerinin özel… — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 26, 2023

Konu İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş, kamuyu zarara uğratan dönemin yöneticileri hakkında gereken adli ve idari işlem yapılması beklenmiştir.



⚠️ Ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme yaşanmamış, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir adım atılmamıştır. — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) April 26, 2023