Togg teslimatı bekleyenlere mesaj bile gitmemiş

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, parasını ödeyip iki haftadır Togg teslimatını bekleyen kişilere henüz bir mesaj bile gitmediğini belirtti. Özpeynirci, ayrıca bu araçların bakanlara verilen çift motorlu üst versiyonlardan olmadığını söyledi.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar iki gün önce de yapılamamıştı.

Dün Togg CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini bildirmişti. Karakaş, erteleme gerekçesini ‘fazla talep’ diye açıklamıştı. Togg CEO’su bir başka programdaysa gecikme nedeniyle ilgili ‘yazılım’ sorunlarına işaret etti. Ancak 2023 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğu yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. Geride kalan ilk dört aya rağmen, henüz bir araç teslim edilmedi.

Gazeteci Emre Özpeynirci, paralarını ödeyip iki haftadır araçlarını bekleyen ilk 15 kişiye ertelemeye dair henüz bir mesaj bile gitmediğini aktardı.

Özpeynirci ayrıca ilk teslim edilecek araçlarda bazı ‘akıllı’ özelliklerin bulunmayacağını hatırlatarak şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanlarına, bakanlara verilen verilen araçlar bu yıl üretilmeyecek ve satılmayacak çift motorlu dört çeker üst versiyonlar. Bakan Varank da zaten bunu açıkladı. Yani müşterilere verilecek tek motorlu araçlardan değil.”