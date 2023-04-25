Togg siparişleri ortada yok: İlk teslimat yine ertelendi

Yerli otomobil Togg’da teslimat tarihi bu sefer de ay sonuna ertelendi. Senelik üretim planları uzun süredir hazır olan Togg projesinde erteleme nedeninin ‘talep fazlalığı’ olduğu bildirildi.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar dün de yapılamadı.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, teslimatların ay sonuna ertelendiğini bildirdi. Karakaş, erteleme gerekçesini ‘fazla talep’ diye açıkladı. Ancak 2023 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğu yaklaşık bir senedir dillendiriliyor. Geride kalan ilk dört aya rağmen, henüz bir araç teslim edilmedi.

Tuhaflıklar

Togg teslimatlarıyla ilgili başka tuhaflıklar da var.

Henüz araçlarını teslim alamayan 15 kişiye ikame araç olarak tercihlerine göre Hyundai Tucson ve Ford Kuga gibi farklı markaların modellerinden kiralık araç gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Yedek liste ‘bilmecesi’

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yedek listeyle ilgili bir tuhaflığıysa şu örnekle anlatmıştı: “Mesela siz asil listede 100’üncü sıradasınız ve 99’uncu sıradaki son anda almaktan vazgeçti. Normalde sıra size gelmesi beklenirken gelmiyormuş. 99’uncu sıradaki kişinin istediği özelliklere sahip aracın aynısını sipariş eden yedek listedeki 500’üncü kişiyi arayıp ‘Sıra geldi’ diyorlarmış.”

Özpeynirci, ‘Togg kullanıcı ilgi merkezi’nden bir müşteriye gönderilen açıklamayı da paylaştı: