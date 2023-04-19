Togg teslimatında tuhaflıklar: Tarih belirsiz

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, ertelenen yerli otomobil Togg teslimat tarihinin kesin olmadığını söyledi.

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Özpeynirci, kendisine gelen bilgilere göre ilk teslimatların 16 Nisan’dan 24 Nisan’a ertelendiğini duyurmuştu.

Bugün Twitter hesabından son durumu paylaşan gazeteci, şunları yazdı: “Paralarını yatıran ilk 15 kişi araçlarını 16 Nisan’da teslim alacaktı. Daha sonra bu tarih 24 Nisan’a ertelendi ve ikame araç verileceği bildirildi. Ama 24 Nisan tarihi de henüz kesinleşmemiş.”

İkame araç göndermişler

Buna göre henüz araçlarını ne zaman teslim alacağı belli olmayan 15 kişiye ikame araç olarak tercihlerine göre Hyundai Tucson ve Ford Kuga gibi farklı markaların modellerinden kiralık araç gönderildi.

Yedek liste ‘bilmecesi’

Özpeynirci, yedek listeyle ilgili gariplikleriyse şu örnekle anlattı:

“Mesela siz asil listede 100’üncü sıradasınız ve 99’uncu sıradaki son anda almaktan vazgeçti.

Normalde sıra size gelmesi beklenirken gelmiyormuş.

99’uncu sıradaki kişinin istediği özelliklere sahip aracın aynısını sipariş eden yedek listedeki 500’üncü kişiyi arayıp ‘Sıra geldi’ diyorlarmış.”

Özpeynirci, ‘Togg kullanıcı ilgi merkezi’nden bir müşteriye gönderilen açıklamayı da paylaştı:

Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.