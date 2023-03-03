Togg için piyasa hazırlandı, fiyat da netleşiyor

Elektrikli otomobilde indirimli ÖTV’ye tabi matrah (vergiye tabi tutar) güncellemesinin Togg için yapıldığını belirten uzmanların fiyat tahmini 1 milyon 500 bin lira.

Togg. Fotoğraf: AA

Elektrik otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah yeniden belirlendi. Bu kapsamda motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

Diğer yandan Çin’den ithal elektrikli araçlara da ek gümrük vergisi geldi. Yeni oran yüzde 40 oldu.

Uzmanlar, düzenlemelerin bu ay piyasaya çıkacak Togg için yapıldığını belirtiyor.

EBS: Ortalama fiyat 1 milyon 500 bin lira

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel’e konuşan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: “Bu vergi düzenlemesi Togg için yapılıyor. Motor gücü 160 KW’yı geçmeyenler için yüzde 78, geçenler için de yüzde 80’lik bir artış var. Burada burada ilk kısımdaki 1 milyon 250 bin TL matrahı Togg’u ilgilendiriyor. Togg’un matrahının 1 milyon 250 bin TL’yi aşmayacağını öngörüyoruz. Togg’un vergisiz fiyatının maksimum 1 milyon 250 bin diye düşündüğümüzde bu da aracın fiyatının yüzde 10 ÖTV+ yüzde 18 KDV ile 1 milyon 622 bin TL’yi geçmeyeceğini öngörüyoruz. Togg’un ortalama fiyatının 1 milyon 500 bin TL bandında olacağını tahmin ediyoruz.”

‘Çinli araçların rekabet gücü azalacak’

Çin’de üretilen araçlara gelen ek vergiyi de değerlendiren Şahin, tüketicinin elektrikli araçlara ulaşma şansının azalacağını söyledi: “Anladığımız kadarıyla hükümet ÖTV güncellemesinin Togg’a avantaj sağlamak konusunda yeterli olmayacağını düşünmüş ki, Togg ile rekabet edebilecek Çin menşeli araçlara da mevcut bulunan ilave gümrük vergisini de yüzde 40’a çıkarmış. İlave gümrük vergisi yüzde 10’du. Çin menşeli olanlar için ilave gümrük vergisi yüzde 40’a çıktı. Yani Çin menşeli araçlar yüzde 10+40 olmak üzere toplamda yüzde 50 ilave gümrük vergisi ödeyecek. Bu sadece Çinli markalar değil. Tesla, BMW gibi markaların Çin’de üretilen modelleri için de geçerli. Bu durumda Çin menşeli modellerin rekabet gücü büyük oranda azalacak.”