Çinli elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi

Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar için yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Çinli elektrikli araçlara yüzde 40 ek gümrük vergisi. (Reuters)

Son dönemde elektrikli otomobil üretiminde dünya genelinde söz sahibi olmaya başlayan Çinli firmalar bir bir Türk pazarına da giriyor. Son olarak önde gelen üreticilerinden BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye ile distribütörlük anlaşması imzalamıştı. Skywell ve Chery de Türkiye’ye giren diğer önde gelen Çinli firmalardan.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla bunlara yüzde 40’lık ilave gümrük vergisi getirildi.

Buna göre, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan sadece elektrik motorundan tahrikli diğer taşıtlardan Çin menşeli olanlarının ithalatında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.