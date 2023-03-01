Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye pazarında

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden BYD (Build Your Dreams) ve ALJ Türkiye, BYD’nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladı.

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BYD ve ALJ Türkiye ortak açıklamasına göre 14 yıldır Toyota, 2016’dan bu yana Lexus’un Türkiye distribütörlük faaliyetlerini yürüten ALJ Türkiye, BYD’nin elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, BYD’nin ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunmaktan büyük heyecan duyduklarını belirtti. ‘Türkiye pazarının potansiyeline inandıklarını’ söyledi.

ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’sa “BYD’nin elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.