Çinli otomobil markası Chery, Türkiye’ye dönüyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden giriyor. İlk teslimatlar bahar aylarında yapılacak.

Chery Türkiye’de aracısız çalışacak. (Reuters)

Avrupa’da tedarik sorunları nedeniyle araç üretimi yavaşlarken, Çin üretimi ucuz otomobillerin hızlı yükselişi sürüyor.

BYD, SAIC’in MG’si, Great Wall ve Polestar gibi Çinli markalar, Çin’de üretilen maliyet açısından rekabetçi elektrikli araçlarıyla Avrupa’da önemli pazar payı alıyor. Çevre ve sürdürülebilir ulaşım üzerine çalışan Brüksel merkezli Transport & Environment’ın raporuna göre, Çinli markalar Avrupa’da elektrikli araç pazarının yüzde 5’ini oluşturuyor. Hatta Avrupalı otomotiv üreticileri, bu yükselişi frenlemek için Çin’den ithalat edilen otomobillere ek vergi getirilmesini istiyor.

Ancak Çinli marka Chery, Avrupa’ya hazırlık için Türkiye piyasasına yeniden girdi.

Türkiye’ye ilk olarak 2008’de giren ancak 2017’de pazardan çıkma kararı alan Çinli otomobil üreticisi Chery, beş yıllık bir aranın ardından geri dönmeye hazırlanıyor. Şirket, Türkiye’de aracı kurum olmadan faaliyet gösterecek.

Çinli üretici, ilk etapta üç farklı SUV modeli Türkiye’ye getirirken, satışlara ise bahar aylarında başlayacak.