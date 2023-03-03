Elektrikli otomobillerde matrah güncellendi

Elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları özel tüketim vergisi (ÖTV) oranına ilişkin matrah (vergiye tabi tutar) yeniden belirlendi.

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Resmi Gazete’de yayınlanan kararla motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı.

Elektrikli araçların vergilerinde değişiklik yapılmadı. Böylece 160 kW’yı aşmayan araçlarda vergi oranı yüzde 10 ile 40 arasında değişiklik gösterirken motor gücü 160 kW’yı aşan araçlarda vergi yüzde 50-60 aralığında olacak.