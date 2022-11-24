Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin’e göre sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesi, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor.
Şahin, araç fiyatlarında yüzde 5,56-19,44 arasında değişeceğini belirtti.
Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yıllık enflasyon geçen ay itibariyle yüzde 85’i bulurken, otomobil fiyatları yıl başından bu yana yüzde 100’den fazla arttı.
Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine girdi.
Matrah artışıyla bazı araçlar tekrar yüzde 50 ve 60’lık ÖTV dilimine girecekler.
Düzenlemeyi Nasıl Bir Ekonomi’nin YouTube kanalında yorumlayan EBS Danışmanlık müdürü Şahin, piyasaya yansıyacak indirimleri açıkladı.
Buna göre, araç fiyatları yüzde 5,56 ila 19,44 düşecek.
Benzinli-dizel araçlarda yüzde 5,5 ila 16,5, hibritlerde yüzde 16 ila 19 değişecek.
Bu değişiklik 595 bin liranın altındaki araçları ilgilendiriyor.
Daha çok yerli üretim, ucuz sayılan araçlar için geçerli.
Satılan araçların yüzde 30’unu etkiliyor.
Satış fiyatındaki değişimler şöyle: