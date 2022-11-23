Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi: Fiyatlar nasıl değişecek?

1 Aralık olarak duyurulan sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesi 24 Kasım gecesi Resmi Gazete’de yayınlandı. Uzmanların ilk hesaplamalarına göre fiyatlar sadece 595 bin TL ve altındaki araçlarda yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında inecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin, 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti. Matrah düzenlemesine yönelik ilk kez önceden tarih verilmesi sektörde şaşkınlık yaratmıştı.

Otomotivciler, Nebati’nin açıklamasının ardından piyasada satışların durma noktasına geldiğini, ayrıca fırsatçılara da gün doğduğunu söylemişti.

Yeni oranlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Otomotiv veri merkezi EBS Danışmanlık’tan Erol Şahin’in aktardığına göre matrah yüzde 40 ile yüzde 75 arasında artırılırken fiyatlara yansıması yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında değişiyor.

Şahin’i alıntılayan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci de fiyatların sadece 595 bin TL ve altındaki araçlarda yüzde 5,5 ile yüzde 19 arasında indiğini söyledi. Özpeynirci indirimleri “Kasım ayı zamları kadar” diye yorumladı.

İşte ÖTV değişimi ‼️



Matrah %40 ile %75 arasında arttırılırken, fiyatlara yansıması %5,5 ile %19 arasında değişiyor…@eozpeynirci https://t.co/OM6Okef23F pic.twitter.com/mj07shZjii — Erol Şahin (@erolsahin_ebs) November 23, 2022

Karara göre yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçip 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.