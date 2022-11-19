Nebati: Otomobilde matrah düzenlemesi 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobillerde matrah düzenlemesinin, 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

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Nebati, bugün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

AA’nın aktardığına göre Nebati, görüşme sırasında otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini söyledi.

ÖTV indirimi gündemde yok

Türkiye, dünyada otomobilde verginin en yüksek olduğu ülke konumunda. Ortalama araçlar ÖTV’den dolayı pahalanıyor.

ÖTV, aracın motor büyüklüğü ve fiyatına göre satış fiyatının yüzde 45’den başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oranlar nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor.

Döviz kurlarındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye’de otomobil pazarının büyük kısmını oluşturan 1600 cc’nin altındaki grupta yüzde 50’lik dilimde neredeyse model kalmayınca hükümet ocakta ÖTV düzenlemesine gitmişti.

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturan araçtan alınan yüksek ÖTV’ler siyasetin de konusu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temmuzda ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip ”Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar artırma yetkisi verilmişti.

Sektör temsilcileri, yüksek fiyat ve vergilerden dolayı satışların düşeceğinden endişe ederken ÖTV matrahlarının her an güncellenebileceğini söylemişti.

Nebati’yse son olarak ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı.