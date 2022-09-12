Otomotivciler: ÖTV düzenlemesi her an çıkabilir

Türkiye, dünyada otomobilde verginin en yüksek olduğu ülke konumunda. Ortalama araçlar ÖTV’den dolayı pahalanıyor. Sektör temsilcileri, yüksek fiyat ve vergilerden dolayı satışların düşeceğinden endişe ederken, ÖTV matrahlarının her an güncellenebileceğini söyledi.

ÖTV, aracın motor büyüklüğü ve fiyatına göre satış fiyatının yüzde 45’den başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oranlar nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor.

Döviz kurlarındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye’de otomobil pazarının büyük kısmını oluşturan 1600 cc’nin altındaki grupta yüzde 50’lik dilimde neredeyse model kalmayınca hükümet ocakta ÖTV düzenlemesine gitmişti.

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturan araçtan alınan yüksek ÖTV’ler siyasetin de konusu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temmuzda ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip ”Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar artırma yetkisi verilmişti.

Sektör, güncelleme bekliyor

Kur ve enflasyonda yakın dönemde düşüş beklenmediği için sektör gözünü matrah güncellemesine dikti.

Artan fiyatlar nedeniyle yüzde 80 ÖTV dilimi altında neredeyse hiç araç kalmadı. Yüzde 70 ÖTV dilimine giren bir-iki istisna dışında, Türkiye’de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL’yi aşıyor. Orta segment SUV araçlardaysa fiyatlar 700 bin TL’nin üzerinde.

Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan sektör temsilcileri ÖTV matrahlarına yönelik bir düzenlemenin her an çıkabileceğini söylüyor. Temsilciler, matrahta bir güncelleme olmadığı takdirde satışların düşmesinden endişe ediyor.

Opel genel müdürü de aynı beklentide

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin de geçen hafta, arabalara uygulanan ÖTV’ye müdahale beklediğini açıklamıştı.

Girgin, ikinci el fiyatlarının artacağını öngördüğünü de belirtmişti.