Kılıçdaroğlu: En çok tercih edilen araç segmentlerinde ÖTV’yi kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde en çok tercih edilen araç segmentlerinde özel tüketim vergisini (ÖTV) kaldıracaklarını, lüks araçlara uygulayacaklarını söyledi.

Görsel: Twitter

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişte. Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da ekleniyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden evinin mutfağında konuştuğu bir video paylaşarak “Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere” diye yazdı.

CHP lideri özetle şunları dedi:

* İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar, maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı.

* Bir evi, bir arabası, güzel, huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Sadece bu kadar. Bu bile çok görülüyor insanımıza. Bakın yoksulların en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik, orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı.

* İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye’de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’yi ödüyoruz.

* Yetmiyor. Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne motorlu taşlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?

‘Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor’

* Almanya’da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor.

* Nüfusumuzun yüzde 95’inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri, 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranına indirmek olacak.

* Gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok demiştim. O baki, hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz.

* Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz.

‘Zenginin vergilendirilmesi taraftarıyım’

* Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım: Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım.

* Bu ülkede çok kazanan, fakirin, fukaranın, hayatının iyileşmesi için de beytülmale katkıda bulunmak zorundadır. Saray, yoksuldan aldı, varsıla sermayeye verdi.

* Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim. Ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir.

‘ÖTV’yi çizeceğiz’

* Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV’yi çizeceğiz.

* ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine. Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler.

* ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar içinde yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır.