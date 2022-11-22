Otomobil satışlarına ‘matrah’ freni

Otomobil fiyatları belirli oranda indirecek ÖTV matrah artışı düzenlemesi için 1 Aralık’a tarih verilmesi, satışları durma noktasına getirdi.

Fotoğraf: ÖTV matrah artışı otomobil satışlarını frenledi (AA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin, 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini söylemişti. Matrah düzenlemesine yönelik ilk kez önceden tarih verilmesi, sektörde şaşkınlık yarattı.

Nasıl Bir Ekonomi’den Aysel Yücel’e konuşan otomotivciler, Nebati’nin açıklamasının ardından dün piyasada satışların durma noktasına geldiğini, ayrıca fırsatçılara da gün doğduğunu söyledi.

Sektör yetkilileri, piyasada daha fazla kayıp yaşanmaması için Nebati’ye çağrı yaparak, ilgili düzenlemenin ayrıntılarının zaman kaybetmeden açıklanarak, hemen uygulamaya alınmasını istiyor. Sektörün çatı kuruluşları olan OYDER, ODD ve OSD yetkileri dün konuyla ilgili acil toplandı. İlgili STK’lar tarihin öne çekilmesi talebini ortak bir yazıyla bakanlığa iletmeyi planlıyor.