Togg’da ilk teslimatlar bir hafta ertelenmiş

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Togg teslimatlarının bir hafta ertelendiğini bildirdi.

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Twitter hesabından son durumu paylaşan Özpeynirci, kendisine gelen bilgilere göre ilk teslimatların 16 Nisan’dan 24 Nisan’a ertelendiğini duyurdu.

Özpeynirci şunları dedi:

*Cumhurbaşkanlarına, bakanlara, belediye başkanlarına yapılan Togg teslimatlarını hep birlikte gördük. Peki kuradan çıkan vatandaşlara teslimatlar başladı mı? Gelen mesajlara göre ilk 15 kişi paralarını yatırmış, bekliyormuş. İlk teslimat 16 Nisan denmiş, 24’e ertelenmiş.

*Bu süre zarfında vatandaşların mağdur olmamaları için ikame araç teklifinde de bulunulmuş. Kuradan kazanan asil liste içindeki yaklaşık 1000 kişi bir Telegram grubu kurmuş. Bu kişiler para durumunu ayarlayabilmek adına haklı olarak tahmini bir teslimat bilgisi bekliyorlar.

Bu süre zarfında vatandaşların mağdur olmamaları için ikame araç teklifinde de bulunulmuş.



Kuradan kazanan asil liste içindeki yaklaşık 1000 kişi bir telegram grubu kurmuş.



Bu kişiler para durumunu ayarlayabilmek adına haklı olarak tahmini bir teslimat bilgisi bekliyorlar. — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) April 13, 2023

Ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.