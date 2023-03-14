Togg’un ilk modeli 953 bin liradan başlayacak

Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Ön siparişler 16-27 Mart arasında alınacak.

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Beş yıl içinde çizim aşamasından üretime geçen ve Türkiye’deki elektrikli araç satışlarını hızlı şekilde artırması beklenen ‘yerli otomobil’ Togg için ön siparişlerin 16 Mart’ta alınmaya başlanacağı açıklanırken, fiyatı 953 bin ile 1,22 milyon lira arasında değişecek.

Togg’un açıklamasına göre, C segmenti SUV tipindeki araç, başlangıçta tek motorlu ve iki farklı batarya büyüklüğüyle satışa sunulacak. Batarya büyüklüğüne göre menzili 314 veya 523 km olacak. Daha sonra çift motorlu tipi de satışa sunulacak.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek hedefiyle yola çıktık. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz” dedi.

Yeni bir ‘yerli otomobil’ üretim önerisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 2011’deki genel seçimler öncesinde gündeme getirilmişti. Ama konu hakkında ne hükümet ne de özel sektör 2017’ye kadar somut adım atmadı.

Ta ki Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell 2017’de bir konsorsiyum oluşturana kadar.

Togg’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin açılış töreni, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de düzenlenmişti.