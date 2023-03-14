Diken

Yaramazlara biraz batar!

Togg’un ilk modeli 953 bin liradan başlayacak

Yerli elektrikli otomobil markası Togg’un T10X modeli 953 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Ön siparişler 16-27 Mart arasında alınacak.

Fotoğraf: AA

Beş yıl içinde çizim aşamasından üretime geçen ve Türkiye’deki elektrikli araç satışlarını hızlı şekilde artırması beklenen ‘yerli otomobil’ Togg için ön siparişlerin 16 Mart’ta alınmaya başlanacağı açıklanırken, fiyatı 953 bin ile 1,22 milyon lira arasında değişecek.


Togg’un açıklamasına göre, C segmenti SUV tipindeki araç, başlangıçta tek motorlu ve iki farklı batarya büyüklüğüyle satışa sunulacak. Batarya büyüklüğüne göre menzili 314 veya 523 km olacak. Daha sonra çift motorlu tipi de satışa sunulacak.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek hedefiyle yola çıktık. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz” dedi.

Yeni bir ‘yerli otomobil’ üretim önerisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 2011’deki genel seçimler öncesinde gündeme getirilmişti. Ama konu hakkında ne hükümet ne de özel sektör 2017’ye kadar somut adım atmadı.

Ta ki Erdoğan’ın “Babayiğitler” diye seslendiği Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell 2017’de bir konsorsiyum oluşturana kadar.

Togg’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki üretim tesisinin açılış töreni, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 29 Ekim’de düzenlenmişti.

Togg için piyasa hazırlandı, fiyat da netleşiyor

Türkiye’de satılan elektrikli araçlar ve fiyatları

Togg üç etapta satılacak: Limited edition, dijital yarışma, ön sipariş

Togg CEO’su: Daha rahat ulaşılabilecek model 2027’de gelecek

Bakan Varank: Yerli otomobil TOGG, seneye martta satışa çıkıyor

Erdoğan’dan yerli otomobilin ‘beş babayiğit’ine bedelsiz taşınmaz kıyağı

Yerli otomobilin fiyatı 1 milyon liradan ‘açıldı’

Nasıl bir ‘yerli ve milli’ otomobil?

TOGG batarya için Çinli şirketle anlaştı

‘Yerli otomobil’de tedarikçilerin beşte biri yabancı; ‘yerlilik oranı’ yüzde 51

‘Yerli otomobil’in fabrikası için ‘ÇED olumlu’ raporu alındı

‘Yerli otomobil’ girişim grubundan Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Erdoğan ‘yerli ve milli’ otomobili tanıttı; ilk siparişi verdi

‘Yerli elektrikli oto’dan detaylar: Bursa’da 22 milyarlık yatırım, yılda 175 bin araç

Erdoğan yerli otomobilin CEO’sunu açıkladı: Bosch’tan transfer ettik

Yerli otomobilde son durum: ‘Babayiğitler’in başına Nobelli Sancar’ın yeğeni geçiyor

Kulis: ‘Babayiğitler’ yerli otomobil projesinde daha bir arpa boyu yol almamış

Varlık Fonu’nun ‘stratejik planı’ neredeyse hazır: İlk hedef ‘Babayiğit Fonu’

Yerli otomobilde hangi ‘babayiğit’ ne yapacak?

‘Son babayiğitler’ masada

Yerli otomobili üretecek beş ‘babayiğit’ açıklandı: Hedef 2021

SON HABERLER

Marmaris belediyesi molozları dolgu malzemesi olarak kullanmış

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki ‘çivi bile çakılması yasak’ olan yere moloz döken belediye, yoğun yağmur yağdığında zemin suyu yükseldiğini ve bu nedenle dolgu çalışması başlattığını açıkladı: “Dolgu malzemesi olarak da yoğunlukla Marmaris Belediyesi’nin yeni hizmet binası kazısından çıkan taşlı toprak dökülmüştür.”