Erdoğan’dan yerli otomobilin ‘beş babayiğit’ine bedelsiz taşınmaz kıyağı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ’nin (TOGG) Bursa Gemlik’te üretim tesisinin bulunduğu taşınmaz, yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın beş yıl süreyle sağlanması halinde bedelsiz olarak girişime verilebilecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine yaklaşık üç sene önce bir araya gelen beş büyük firma yerli otomobil üretmek üzere konsorsiyum oluşturmuştu. Erdoğan, konsorsiyumun üyeleri Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell’e “Babayiğitler” diye sesleniyordu.

Bursa’da yapılacak elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet desteği verilmesine ilişkin cumhurbaşkanı kararına bir fıkra ekleyen karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Eklenen hükme göre, söz konusu taşınmaz üzerinde TOGG lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bağımsız ve süreki nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek. Öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın beş yıl süreyle sağlanması şartıyla taşınmaz, şirketin talebi halinde bedelsiz olarak devredilebilecek.