TOGG üç etapta satılacak: Limited edition, dijital yarışma, ön sipariş

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, siparişlerin üç aşamadan oluşacağını açıkladı. Aşamalarda açık artırmalar ve teknoloji yarışmaları da olacak.

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Habertürk yazarı Güntay Şimşek’e konuşan Karakaş’ın aktardığına göre üç aşama şöyle:

* İlk etapta ‘2023’ tane ‘Limited Edition’ (sınırlı sayıda) araç üretilecek. Bunların üzerinde numaralar ve NFT’leri (dijital mülkiyet hakkı) olacak. Bu araçlar, açık artırmayla satılacak.

* Geriye kalan araçlar iki etapta satılacak. Araçların bir kısmı teknoloji meraklılarına satılacak. Bu kişilerden gelecek değerlendirmeler aracın geliştirilmesinde kullanılacak. Teknoloji meraklıları için dijital yarışma gibi oyunlaştırılmış bir ortam sunulacak. Elektrikli araçların altyapısı, akıllı cihazlarla ilgili bilgi yarışması olabilir. Yarışma sonucu olacak sıralamayla satın alma hakkı ortaya çıkacak.

* Geri kalanlar da düz ön sipariş ile satılacak.

Karakaş, bu sene 20 bin civarında araç üretileceğini söyledi. TOGG CEO’su, sadece kurayla veya erken gelene araç satmanın doğru olmadığını düşündüklerini de ekledi.