Elon Musk, anonim hesabını göstermiş olabilir

Twitter’ın sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, istemeden anonim olarak kullandığı Twitter hesabını göstermiş olabilir.

Fotoğraf: Reuters

Musk, dün Twitter ‘abonelikler’ özelliğinin nasıl kullanılacağını göstermek için bir ekran görüntüsü paylaşmıştı. Söz konusu görüntü Twitter sahibinin yaklaşık 25 bin abonesi olduğunun yanı sıra bir detaya daha sahipti.

Musk’ın normal hesap fotoğrafının yanında, yine ABD’li milyarderin üst yöneticisi olduğu SpaceX’in uzay aracının bir maketini tutan bir çocuğu gösteren küçük bir fotoğraf daha vardı.

Söz konusu fotoğraf, Twitter arayüzünün alternatif hesaplar için ayrılan bölümünde yer alıyordu. Birden fazla profile sahip kişiler bu bölümde hızlıca hesap değiştirebiliyor.

Twitter sahibi, fan hesaplarından birinin ekran görüntüsünü paylaşması üzerine “Asla ben olacağını tahmin edemezdiniz” diye yazdı.

You’d never guess it’s me! — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

Çocuk taklidi yapmış

Musk’ın tweet’inin görülmesi üzerine kullanıcılar söz konusu görselden hesabı buldu. Buna göre ‘Elon Test’ isimli ve ‘@ErmnMusk’ kullanıcı adlı hesapta Musk’ın çocuğu X’in fotoğrafı bulunuyor.

Kısa sürede hesabın ‘garip’ paylaşımları gündem oldu.

Hesap öncelikli olarak Musk’ın ilgili alanları olan Tesla ve Bitcoin’le ilgili paylaşımlara yoğunlamış.

Diğer gönderilerdeyse hesabın çocuk taklidi yaptığı görülüyor.

Örneğin ‘gece kulüplerine gidecek yaşta olmadığı’yla ilgili paylaşımların yanı sıra, X’in doğum tarihine karşılık gelen “4 Mayıs’ta nihayet üç yaşıma gireceğim” diye yazan bir tweet atılmış.

I will finally turn 3 on May 4th! — Elon Test (@ErmnMusk) April 24, 2023

Birkaç gönderide de az sayıda takipçiden şikayet edilmiş: “Beni sadece bir kişi takip ediyor (iç çeker)”, “Tanrı aşkına biri beni takip edebilir mi?”

For the love of God, can someone follow me 🙏 — Elon Test (@ErmnMusk) December 6, 2022

Bunun yanında cinsel içerikli gönderiler de var.

Bir tweet’te ABD’li girişimci Michael Saylor’a ‘Japon kızları sevip sevmediği’ sorulurken bir başka tweet’te FTX çalışanı Caroline Ellison’a “Ben kalp kütüphaneciler” diye yazılmış.

Do you like Japanese girls? — Elon Test (@ErmnMusk) November 13, 2022

Musk, fan hesabına verdiği alaycı yanıt dışında konu hakkında yorum yapmadı.