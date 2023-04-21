Elon Musk üç ismin mavi tikini korudu

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği ‘mavi tik’ uygulamasını devreye sokmasıyla para ödemeyen bir çok kişi mavi tikini kaybederken Musk, üç ismin mavi tikini korudu.

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Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması dün akşam işlemeye başladı. Söz konusu uygulamayı kullanan ve aylık sekiz dolar ücret ödemeyi kabul etmeyenlerin mavi tikleri artık bulunmuyor.

Mavi tikini kaybeden isimler arasında Beyonce, Cristiano Ronaldo, Jennifer Lopez, Harry Styles, Bill Gates, Lady Gaga, Justin Bieber ve Kim Kardashian gibi isimler de yer alıyor.

Öte yandan Musk, ücret ödemeyen üç kişinin mavi tikini korudu.

Star Trek evreninde Kaptan Kirk’ü canlandıran oyuncu William Shatner’ın, korku türünün efsane yazarı Stephen King ve NBA’in yıldız basketbolcusu LeBron James’in mavi tik ücretini Musk’ın bizzat kendisi karşılıyor.