Beklediği ücreti alamayan Elon Musk, ‘mavi tik’leri kaldırdı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği mavi tik uygulaması devreye girdi.
Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması işlemeye başladı. Söz konusu uygulamayı kullanan ve ücret ödemeyi kabul etmeyenlerin mavi tikleri artık bulunmuyor.
Çok sayıda kurum ve isim, ücret ödemeyi reddetmişti.
Söz konusu uygulama 2009’da kullanılmaya başlamıştı. Tesla ve SpaceX’in de sahibi Musk, BBC’ye, mavi tikli hesapların tamamen kaldırılacağını açıklamıştı.
Ne olmuştu?
Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.
Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.
Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.
Elon Musk, geçen ayın sonlarında da ‘reklam vermeyi durdurduğu’, ‘Twitter’a yüzde 30 vergi koyduğunu’ ve ‘Twitter’ı App Store’dan çıkartacağı’ gerekçesiyle Apple’a savaş açmıştı. Musk’ın, mavi tik satışını yeniden erteleme nedenininse Apple’a yüzde 30 vergi vermemenin yollarını araması gösterilmişti.
Sonradan Apple CEO’suyla görüşen Musk, Apple’ın reklamlara devam edeceğini ve Twitter’ı App Store’dan çıkarmayacağını açıklamıştı ancak, ‘yüzde 30 vergi’ konusuyla ilgili farklı bir açıklama yapılmamıştı.