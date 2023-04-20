Beklediği ücreti alamayan Elon Musk, ‘mavi tik’leri kaldırdı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği mavi tik uygulaması devreye girdi. Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması işlemeye başladı. Söz konusu uygulamayı kullanan ve ücret ödemeyi kabul etmeyenlerin mavi tikleri artık bulunmuyor. Çok sayıda kurum ve isim, ücret ödemeyi reddetmişti. Söz konusu uygulama 2009’da kullanılmaya başlamıştı. Tesla ve SpaceX’in de sahibi Musk, […]