Elon Musk, Apple’a ‘para kaptırmamak için’ mavi tiki ertelemiş

Mavi tik satışının 29 Kasım’da tekrar başlayacağını söyleyen Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, bu tarihin yine ertelediğini duyurmuştu. Bunun sebebinin Apple’a ‘para kaptırmamak için’ yol aranması olduğu bildirildi.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı ama oylamanın etkilenmemesi için ertelenmişti.

Musk, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını 16 Kasım’da duyurmuştu. Daha sonra 22 Kasım’da yeniden ertelendiğini açıklamıştı.

Musk iki gün önce, “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar”, “Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayımlamalıdır”, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ama nedenini bize söylemiyor” ve “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” diyerek Apple’a yüklenmişti. Musk, başka bir tweetiyle Apple’a savaş açtığını ima etmiş, sonradan bu tweeti silmişti.

Teknoloji sitesi The Verge’un aktardığına göre Musk, Apple’a ‘yüzde 30 kesinti’ vermemek için yollar arıyor. Habere göre Musk, mavi tik satışını bu yüzden erteledi.

Mavi tiki sadece Twitter’ın IOS uygulamasından satın alınıyordu. Mavi tik yeniden satışa başladığında Apple Store’dan satın almak mümkün olmayabilir.