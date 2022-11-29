Apple’a ‘savaş ilan eden’ Elon Musk çark etti

Dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu Twitter üzerinden ABD’li teknoloji devi Apple’a, dün attığı tweetlerle ‘savaş açmıştı.’ Musk, bu tweetlerden birini daha sonra sildi.

Elon Musk. (Reuters)

Musk dün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar” diye yazmıştı.

Twitter CEO’su, aynı zamanda Epic Games’in Twitter’ı eleştirdiği bir videoyu alıntıladı. Daha sonraysa teknoloji devi için ‘Evet/Hayır’lı anket açıp “Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalıdır” önermesini oylattı.

Musk bununla da yetinmeyip “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor” diye yazmıştı. Kripto ve finans haberleri yayımlayan Watcher Guru’nun tweet’ini alıntılayarak “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” demişti.

Elon Musk, sonrasında Apple’a savaş açtığını ima ettiği bir internet meme’i paylaştı.

Musk, paylaştığı meme’de yüzde 30 vergi ödeme ya da savaşa girme seçeneğinin olduğunu, kendisininse savaşa girmeyi seçtiğini anlatıyordu.

Musk, daha sonra bu tweeti sildi.