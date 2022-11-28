Elon Musk, Apple’a ‘savaş açtı’

Dünyanın en zengin insanı ABD’li milyarder, sahibi olduğu Twitter üzerinden ABD’li teknoloji devi Apple’a ‘savaş açtı.’

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Musk bugün akşam saatlerinde Twitter hesabı üzerinden “Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?” diye yazdı.

ABD’li milyarder daha sonra Apple CEO’su Tim Cook’u etiketleyerek “Neler oluyor burada” diye seslendi.

Musk daha sonra hızını alamayarak blockchain tabanlı bir dosya paylaşım ve ödeme ağı LBRY’nin kurumsal hesabından Apple’ın Covid-19 sırasında LBRY’nin arama filtrelerine müdahale ettiğini söyleyen bir tweet’i alıntılayarak “Apple başka kimi sansürledi?” diye yazdı.

Twitter CEO’su, aynı zamanda Epic Games’in Twitter’ı eleştirdiği bir videoyu alıntıladı. Daha sonraysa teknoloji devi için ‘Evet/Hayır’lı anket açıp “Apple, müşterilerini etkileyen tüm sansür eylemlerini yayınlamalıdır” önermesini oylattı.

Musk bununla da yetinmedi, “Apple ayrıca Twitter’ı App Store’dan alıkoymakla tehdit etti, ancak nedenini bize söylemiyor” diye yazdı. Kripto ve finans haberleri yayınlayan Watcher Guru’nun tweet’ini alıntılayarak “Apple’ın App Store’dan satın aldığınız her şeye gizli bir şekilde yüzde 30 vergi koyduğunu biliyor muydunuz” dedi.

ABD’li milyarder daha sonra bir internet meme’ini paylaşarak Apple’a savaş açtığını ima etti.

Musk daha sonra Twitter’da ‘ifade özgürlüğünün bastırıldığına ilişkin Twitter Dosyaları’nın yayınlanacağını’ yazdı.

Ne olmuştu?

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Yaklaşık iki hafta önce mavi tik satışı başlamış, daha sonra ünlü kişi ve kurumları taklit eden mavi tikli hesaplar türemiş ve gündemi etkileyen tweetler atmıştı. Mavi tik satışı, bu olaydan sonra durmuştu.

Twitter’a reklam veren birçok kuruluş da anlaşmalarını askıya almıştı.