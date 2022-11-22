Elon Musk, mavi tik satışını yine erteledi

Mavi tik satışının 29 Kasım’da tekrar başlayacağını söyleyen Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, bu tarihin yine ertelediğini duyurdu.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter’ı satın alma sürecini 27 Ekim’de tamamlayan ABD’li milyarder Elon Musk, ‘faturaları ödemek için’ mavi tiki 8 dolara satacağını duyurmuştu.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Mavi tik satışı 8 Kasım’da düzenlenen ABD ara seçimlerinden önce başlayacaktı. Birçok Twitter kullanıcısı ve çalışanı, Musk’ın kararından sonra, parayla onaylanan hesapların seçim döneminde siyasetçi veya haber kuruluşlarını taklit ederek yanlış bilgi yayabileceği ve oylamayı etkileyebileceğine yönelik endişelerini dile getirdi. Twitter, bu nedenle paralı mavi tikleri seçimden sonra dağıtmaya başlayacaktı.

Yaklaşık iki hafta önce yani seçimden kısa bir süre sonra mavi tik satışı başlamıştı. Mavi tik satışının başlamasından sonra ünlü kişi ve kurumları taklit eden mavi tikli hesaplar türemiş ve gündemi etkileyen tweetler atmıştı. Mavi tik satışı, bu olaydan sonra durmuştu.

Elon Musk, altı gün önce, mavi tik satışının 29 Kasım’da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Musk, şimdi de satışın yeniden ertelendiğini açıkladı. Ne zamana ertelendiği belirsiz.

Musk, şunları dedi: “Hesap taklitlerinin önüne geçene kadar mavi tik satışının yeniden hayata geçirilmesi ertelendi. Muhtemelen kurumlarla kişilerin tikleri farklı renkte olacak.”

Musk, parası ödenmeyen mavi tiklerin de birkaç aya kaldırılacağını duyurmuştu.