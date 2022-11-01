Elon Musk, Twitter’da mavi tikten aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi ABD’li milyarder Elon Musk, satın aldığı Twitter’ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Musk, Twitter açıklamasında “Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar” ifadesini kullandı.

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı: “Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacak.”

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

King’le atıştıktan sonra ücreti değiştirdi

ABD’li yazar Stephen King, Twitter’dan ABD’li milyarderin planına tepki göstererek “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? Onlar bana ödeme yapmalı. Eğer bu hayata geçerse giderim” diye yazmıştı.

Musk’sa buna iki cevap vermişti: “Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. Sekiz dolara ne dersiniz. Uygulama hayata geçmeden önce mantığını uzun bir şekilde açıklayacağım. Botları ve trolleri yenmenin tek yolu bu.”

Mavi tik neden önemli?

Mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamak.

Elon Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç.

Kamuoyunda tanınan isimlerin adına açılan sahte hesaplardan yanlış bilgi yayılmasını Türkiye son olarak Cumhuriyet Bayramı sözleri nedeniyle AKP’lilerin hedef aldığı TRT spikeri Deniz Demir adına açılan sahte hesapla görmüştü.

Cumhuriyet Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı için AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin hakkında “Gereği yapıldı” dediği Demir hakkında Twitter’da sahte bir hesap açılarak TRT’den ilişiğinin kesildiği yazılarak uzun bir mesaj paylaşıldı.

Deniz Demir Instagram hesabından söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını açıklasa da hesap kaldırılmadan önce paylaşım 30 bin beğeni almıştı bile.