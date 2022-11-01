Elon Musk: Bot hesapları yenmenin tek yolu mavi tiki ücretli yapmak

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, bot hesapları yenmenin tek yolunun ücretli aylık abonelik olduğunu söyledi.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

Teknoloji sitesi The Verge’un dünkü haberine göre Musk, çalışanlarına ‘parayla mavi tik satma’ ile ilgili projesini 7 Kasım’a kadar yetiştirmemeleri durumunda kovulacaklarını söyledi.

Musk, Twitter’dan verdiği bir yanıtla söz konusu ‘projeyi’ doğrularken botları yenmenin tek yolunun bu olduğunu savundu.

ABD’li yazar Stephen King, Twitter’dan “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? Onlar bana ödeme yapmalı. Eğer bu hayata geçerse giderim” dedi.

Musk’sa buna iki cevap verdi. Birinci cevabında “Bir şekilde faturaları ödememiz gerekiyor. Twitter sadece reklamlara bel bağlayamaz. Sekiz dolara ne dersiniz” dedi. İkinci cevabındaysa “Uygulama hayata geçmeden önce mantığını uzun bir şekilde açıklayacağım. Botları ve trolleri yenmenin tek yolu bu” dedi.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

Musk bu sistemi mavi tiki de dahil edecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Normalde, onaylanmış hesapları gösteren mavi tiki edinmek için para ödenmiyor. Medya, eğlence ve siyaset gibi alanlarda faaliyet gösteren kişiler, faaliyetlerini kanıtlamaları halinde mavi tik alabiliyor ama Musk, bunu değiştirmek istiyor.