Elon Musk, Twitter’da yeni tiki gösterdi, sonra hemen çekti

Bir Twitter yöneticisi, parayla satın alınan mavi tikle resmi hesaplara verilen mavi tikin birbirinden farklı olacağını duyurmuştu. Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, bu uygulamayı ‘öldürdüğünü’ yazdı.
ABD’li milyarder, Twitter’ı satın alma sürecini nihayet tamamladığını geçen hafta duyurmuştu.
Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.
Onaylanmış hesapları gösteren mavi tikin 8 dolara satılacağı da duyurulurken, dün de Twitter’ın yöneticilerinden Esther Crawford, parayla satılan mavi tikle resmi hesaplara verilecek tikin farklı olacağını açıklamıştı.
Crawford şunları demişti: “Önceden doğrulanmış tüm hesaplar ‘resmi’ etiketini alamayacak. Bu etiket parayla da alınamayacak. Resmi etiketi alacak hesaplar arasında devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler yer alıyor.“
Dün, AFP ve Welt gazetelerinin isimlerinin altında gri renkte ‘Resmi’ yazan bir tik bulunuyordu. Bu tik, bazı yayıncılara da verilmişti. Dün akşam saatlerindeyse bu kaldırıldı.
Elon Musk, gri tikin kaldırıldığını yazan bir yayıncıyaysa ‘I just killed it’ (Öldürdüm) dedi.
Twitter yöneticisi Crawford’sa ilk başta sadece hükümet yetkililerine ve ticari kuruluşlara odaklandığını yazdı. Crawford, Musk’ın “Öldürdüm” lafını “Bireysel hesaplar için dedi” diyerek açıklamaya çalıştı.
Elon Musk tüm bu olaylardan sonra “Twitter’ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın. Ne işe yararsa tutacağız ve ne işe yaramazsa değiştireceğiz” dedi.