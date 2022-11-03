Elon Musk, Twitter çalışanlarının yarısını kovmayı planlıyor, uzaktan çalışmayı da bitirecek

Twitter’ı satın aldıktan sonra yaptıkları ve söyledikleriyle gündem olan Elon Musk, Twitter’daki ‘değişikliklerine’ devam ediyor. Musk’ın, şirketin yarısının işine son vereceği iddia edildi.

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Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken mavi tiki de ücretli yapacağını duyurdu. Musk, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik daha getireceğinin sinyalini veriyor.

Bloomberg’in haberine göre Musk, maliyetleri düşürmek için yaklaşık 3 bin 700 kişinin işine son vermeye hazırlanıyor. Bu, şirketin toplam işgücünün yarısına eşit. Aktarılan göre, işten çıkarmalar yarın başlayacak.

Haberde ayrıca, Musk’ın ‘uzaktan çalışma’ politikasına da son vereceğini ve çalışanları ofise çağırdığı belirtiliyor.

Musk, geçtiğimiz günlerde de yönetim kurulunu feshetmiş ve kendini ‘geçici’ olarak ‘şirketin tek yöneticisi’ olduğunu ilan etmişti.