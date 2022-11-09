Twitter’da resmi hesaplara verilen ve parayla alınan mavi tikler birbirinden farklı olacak

Bir Twitter yöneticisi, parayla satın alınan mavi tikle resmi hesaplara verilen mavi tikin birbirinden farklı olacağını duyurdu.

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Elon Musk, Twitter’ı satın alma sürecini nihayet tamamladığını geçen hafta duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil üst yöneticileri gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

ABD’li milyarder, ayağının tozuyla mavi tik hesaplardan aylık 20 dolar ücret alınacağını açıklamıştı. Musk, ünlü yazar Stephen King’le yaptığı ‘pazarlık’ sonucunda ücreti 8 dolara indirmişti.

Musk, “Botlarla mücadele etmenin tek yolu bu” diyerek mavi tiki ücretli yapmanın ‘gerekli’ olduğunu söylemişti. Bu kararın bot ve taklit hesapların nasıl önüne geçeceğiyle ilgili soru işaretleri ortaya çıkmıştı. Hatta belirsizlik ve uygulamanın test edilmemesinden dolayı ‘yanlış bilgi yayılabileceği’ gerekçesiyle uygulama ABD ara seçimlerinden sonraya ertelenmişti.

Twitter’ın yöneticilerinden Esther Crawford, parayla satın alınanla ‘resmi hesapların’ mavi tiklerin farklı olacağını duyurdu. Crawford, hesap türleri arasında ayrım yapmanın yollarını denemeye devam edeceklerini de dile getirdi.

Crawford, Twitter’da şunları dedi: “Pek çok kişi mavi onay işaretli Twitter Blue aboneleriyle resmi olarak doğrulanmış hesapları nasıl ayırt edebileceğinizi sordu. Önceden doğrulanmış tüm hesaplar ‘resmi’ etiketini alamayacak. Bu etiket parayla da alınamayacak. Resmi etiketi alacak hesaplar arasında devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler yer alıyor. Yeni Twitter Blue, kimlik doğrulaması içermiyor. Bu, mavi bir onay işareti ve belirli özelliklere erişim sunan, isteğe bağlı, ücretli bir abonelik. Hesap türleri arasında ayrım yapmanın yollarını denemeye devam edeceğiz.”